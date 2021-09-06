رئيس جامعة طنطا يستقبل وفدا من وزارة التخطيط

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، وفداً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار المتابعة الميدانية لجامعة طنطا، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والمستشفيات الجديدة المدرجة بخطة الجامعة لعام 2021 /2022.

وخلال الزيارة، التقى وفد وزارة التخطيط الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع، وتمت مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة جامعة طنطا للعام المالي 2021 /2022، والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه الجامعة في تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

وجرى الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للجامعة بخطة 2022/2021، وكذلك احتياجات الجامعة في الفترات المقبلة فيما يتعلق بمقترح خطة الجامعة للعام المالي القادم.

وأجرى وفد وزارة التخطيط يرافقه الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسني دوير، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وسحر عبد الرحيم مدير التخطيط بجامعة طنطا، زيارة لمدرجات كلية التربية، ومبنى الخدمات الطلابية بالجامعة، ومستشفى الجراحات الجديدة، ومستشفى الكلى، ومبنى الطوارئ، ومبنى كلية الآداب، وشبكة المرافق بالمجمع الطبي، ومتابعة الإنشاءات بـ3 عمارات في المدينة الجامعية بمجمع الكليات بسبرباي بطنطا.

وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وبدر عثمان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، ومعتز فتحي باحث اقتصادي بقطاع التعليم في الوزارة.