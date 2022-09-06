رئيس الوزراء الكندي يهنئ ليز تراس على توليها رئاسة الحكومة البريطانية

هنأ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، ليز تراس، على توليها منصب رئيس الوزراء البريطاني، بعد فوزها بإنتخابات زعامة حزب المحافظين الحاكم، خلفا لبوريس جونسون الذي أُجبر على الاستقالة.

وغرد ترودو عبر تويتر قائلا: "تعتبر العلاقة بين كندا والمملكة المتحدة من أقوى العلاقات في العالم، وأتطلع إلى جعلها أقوى لأننا نعمل على تحسين الحياة للأشخاص على جانبي المحيط الأطلسي".

وبفوزها، تصبح تراس ثالث إمرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ بريطانيا، كما ستصبح الرابعة التي تتولى رئاسة الحكومة من حزب المحافظين منذ انتخابات عام 2015، خلال تلك الفترة، انتقلت البلاد من أزمة إلى أخرى، وتواجه الآن ما يُتوقع أن يكون ركودا طويلا ناتجا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1 بالمئة في يوليو.



