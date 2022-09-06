السعودية تدين الهجوم الإرهابي على سفارة روسيا بالعاصمة الأفغانية

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، رفضها التام للعمل الإرهابي الذي استهدف سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابول والذي تسبب في مقتل شخصين على الأقل وجرح آخرين.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الاثنين، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابول، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص".

وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والبعثات الدبلوماسية في كل مكان"، مجددةً" دعم المملكة لكل الجهود الدولية المكثفة الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله."