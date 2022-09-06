رئيس الوزراء: الدولة تنفذ مشروعا عملاقا لتأهيل البحيرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تنفذ مشروعا عملاقا لتأهيل البحيرات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، أن هذه البحيرات عانت لفترات طويلة من الإهمال والتلوث على مدار 60 سنة.



وأشار إلى أن بحيرة قارون واحدة من هذه البحيرات التي عانت من ذلك، مؤكدا أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البحيرات مثل المنزلة ومريوط.



وعن بحيرة قارون، صرح مدبولي بأن كان هناك عدة تحديات، بينها أنها في مستوى منسوب منخفض وتتجمع فيها مياه الصرف الزراعي، مع زيادة نسبة الملوحة.



وأكد أن صرفا صناعيا من 13 مصنعا كان يساهم في تلويث البحيرة، إلى جانب الصرف الصحي القادم من القرى المحيطة.



وأفاد بأنه تم العمل على رفع كفاءة المصارف والبحار حيث تم إجراء تكريك كامل لها مع زيادة كمية المياه التي يتم ضخها للبحيرة.





