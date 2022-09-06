وزير النقل السعودي: المرأة ستقود قطار الحرمين قريبا

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أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر، أن المرأة السعودية، سوف تقود قطار الحرمين قريبا.

وقال في تصريحات أوردتها صحيفة "عكاظ"، إن المرأة السعودية ستتم رؤيتها خلال أشهر قليلة في مقعد قيادة قطار الحرمين، لافتا إلى أنها قد تم تأهيلها تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة.

وأضاف: "العنصر النسائي أصبحت له مشاركة في كل التخصصات التي يرغبن بالعمل فيها، وخلال أشهر سنجد قطار الحرمين تقوده مواطنات مؤهلات تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة".

وجاءت تصريحات وزير النقل السعودي خلال حضوره افتتاح منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى.

وتابع: "إسهام العنصر النسائي يتطور بشكل كبير، وستتم مشاهدتهن وهن يعملن في العديد من الوظائف في القريب العاجل".

ولفت إلى أنه "سيتم العمل على توطين كامل لـ18 وظيفة خلال العام القادم، وزيادة نسبة التوطين في هذه القطاعات".