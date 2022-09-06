الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعترف بإجراء مناقشات لتخفيف قيود كورونا

أقر الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي، بأن حكومته تجري مناقشات داخلية حاليا بشأن إمكانية خفض فترة الحجر الصحي الفندقي، وسط تصاعد الضغط على المركز المالي لإعادة فتح الحدود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي قوله اليوم الثلاثاء، في أول مؤتمر صحفي أسبوعي له

منذ 12 يوليو الماضي: "بالطبع، سنطرح جميع الإيجابيات والسلبيات في إطار مناقشة السياسات الخاصة بكوفيد. وفيما يتعلق بالوقاية من المرض ومكافحته، أؤكد أن الفريق الحكومي موحد.. نأمل أن نناقش بشكل كامل سياسات كوفيد الشاملة وأن نتخذ أفضل القرارات والمبدأ المتبع هنا هو استخدام أقل التكاليف لتحقيق أكبر تأثير".

وجاءت تصريحات لي ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك انقسام داخلي داخل الحكومة حول موعد إنهاء الحجر الصحي الفندقي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الأسبوع الماضي عن مصادر مطلعة القول إن هونج كونج تستهدف رفع قيود كورونا بحلول نوفمبر المقبل، قبل انعقاد قمة للمصرفيين العالميين ومناسبة دولية لكرة الرجبي.

وكان لو أكد أول أمس الأحد، أن سياسة الحكومة تقوم على خمسة مبادئ، هي: التحكم في أعداد الأشخاص المصابين بالعدوى، وتقليل الحالات الشديدة والوفيات، وحماية الفئات المعرضة للخطر، والتفريق بين الناس حسب مستويات الخطر، والموازنة بين المخاطر الصحية والحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي