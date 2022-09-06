تايوان تسجل 36 ألفا و707 إصابات جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

سجلت تايوان، اليوم الثلاثاء، 36 ألفا و707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة مرتبطة بالوباء، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة في الجزيرة.

ورصدت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية، بواقع 7795، بحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه".

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل خمسة ملايين و503 آلاف و725 إصابة بكورونا منذ تفشي الجائحة مطلع عام 2020، من بينها خمسة ملايين و474 ألفا و280 إصابة محلية.

وبلغ إجمالي الوفيات المؤكدة بسبب الوباء في البلاد 10 آلاف و115 منذ بدء الجائحة.