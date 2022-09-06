فاو: مجاعة وشيكة في أجزاء من الصومال ونحتاج لتمويل ضخم للمساعدة

أكدت منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، أن المجاعة بدأت تظهر في أجزاء من الصومال، الأمر الذي دعا رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لتوجيه نداء لضخ تمويل ضخم من أجل توسيع نطاق المساعدة هناك.

وأضافت المنظمة في تقرير تحليلي للأمن الغذائي والتغذية، اليوم الثلاثاء، أن الأشخاص الذين يواجهون المجاعة والجوع الشديد في الصومال اليوم هم في غالبيتهم من أصحاب الماشية والأسر الريفية، والذين يعتمد بقاؤهم على بقاء قطعانهم، حيث ترتبط تغذية أطفالهم ارتباطا وثيقا بصحة وإنتاجية حيواناتهم، والتي كانت تموت بمعدل صادم خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أنها تحركت لتحويل دعمها المستمر لهذه المجتمعات الريفية إلى مساعدات نقدية، جنبا إلى جنب مع الأعلاف الحيوية للماشية والرعاية والمياه.

ونوهت المنظمة الدولية بأن حجم المساعدة التي يتم تقديمها حاليا والتمويل من المجتمع الدولي ليس كافيا حتى الآن لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وقالت إنها تحتاج في الصومال وبشكل عاجل إلى حوالي 270 مليون دولار؛ لمساعدة 1.8 مليون شخص في 52 مقاطعة من خلال الدعم الفوري المنقذ للحياة وحماية سبل العيش.