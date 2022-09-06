 السعودية: تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة دولية سريعة - بوابة الشروق
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السعودية: تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود يتطلب استجابة دولية سريعة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 5:34 م

أكد مجلس الوزراء السعودي، أن تطور التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، يتطلب استجابة دولية سريعة وشاملة من المجتمع الدولي كونها تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وعقد المجلس جلسته - وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الثلاثاء - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، حيث تناول المجلس مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية بمجموعة دول العشرين بمدينة بالي بما يضمن تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والقومي والابتكار.

وجدد المجلس دعم المملكة لكل ما يضمن أمن واستقرار العراق والحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه الشقيق، مؤكدا دعم المملكة لمبادرة وكالة الطاقة الذرية على مواقفها تجاه قضايا الاستفادة من الطاقة والتقنيات النووية.

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