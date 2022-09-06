اتحاد نقابات عمال أوروبا: فواتير الطاقة السنوية تجاوزت الحد الأدنى للأجور الشهرية

أعلن الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، اليوم الثلاثاء، أن فواتير الطاقة السنوية تتجاوز الآن الحد الأدنى للأجور الشهرية في 16 دولة من دول التكتل (27 دولة).

وأعلن الاتحاد أن الدولة الأكثر تضررا هي جمهورية التشيك، حيث يستغرق الحد الأدنى للأجور 65 يوما لتغطية تكاليف الطاقة السنوية، وتليها إستونيا ثم اليونان بواقع 54 يوما لكل منهما.

ويتجاوز متوسط فاتورة الطاقة السنوية البالغة 1907 يورو (1899 دولارا) في ألمانيا، الحد الأدنى للأجور الشهرية البالغ 1744 يورو.

وقالت إستر لينش، نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، في بيان صحفي اليوم: "كان ملايين العمال يكافحون بالفعل لدفع فواتيرهم قبل هذه الأزمة، والآن يطلب منهم دفع تكاليف الطاقة الباهظة من الأجور التي انخفضنت قيمتها".

ووفقا للاتحاد، تأثر ضعف عدد دول التكتل في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي.