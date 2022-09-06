 غرب النيل يجتاح اليونان.. الفيروس يتسبب في إصابة 160 شخصا ووفاة 14 آخرين - بوابة الشروق
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غرب النيل يجتاح اليونان.. الفيروس يتسبب في إصابة 160 شخصا ووفاة 14 آخرين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 6:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 6:19 م

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس غرب النيل بلغ 160 حالة.

وأشارت السلطات الصحية اليونانية - وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية - أن الفيروس أدى أيضًا إلى وفاة 14 شخصًا في اليونان حتى اليوم.

وذكرت السلطات الصحية أن إجمالي 98 حالة أصيبوا بأعراض تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (التهاب الدماغ والتهاب السحايا وغيرهما) بينما ظهرت على 62 حالة أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أي أعراض.

ووفقًا لتقرير المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، تم الإبلاغ عن 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

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