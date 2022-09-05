 تونس ترحب بتعيين باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - بوابة الشروق
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تونس ترحب بتعيين باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 8:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 8:10 م

رحبت تونس بتعيين عبد الله باتيلي ممثلًا خاصًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية التونسية، التي احتضنت ملتقى الحوار السياسي الليبي في شهر نوفمبر 2020 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واستضافت العديد من اللقاءات والاجتماعات الأخرى للأشقاء الليبيين، تُعرب عن دعمها لهذا الاختيار، وتجدد استعدادها التام لمواصلة الاضطلاع بدورها في معاضدة الجهود الأممية وترسيخ سُنّة التشاور المُستمر والتعاون الوثيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجددت تونس تأكيد حرصها الراسخ على دعم مسار التسوية السلمية من أجل التوصل إلى حلّ سياسي "ليبي ليبي" يضمن استقرار هذا البلد الشقيق ويصون سيادته ويحفظ وحدته الترابية بما يُحقق تطلعات الشعب الليبي المشروعة في الأمن والسلام والنماء.

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