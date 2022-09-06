مرتضى منصور: رفضنا عرض فرنسي لضم زيزو مقابل 150 مليون جنيه

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كواليس تجديد عقد لاعب الفريق الأول، أحمد سيد زيزو، وتفاصيل العقد الجديد للاعب بعد إزالة بند الشرط الجزائي الذي يسمح برحيله مقابل 2.5 مليون دولار.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الزمالك": «الناس تفهم تعاقد زيزو بشكل خاطئ، تعاقد زيزو قبل التجديد كان ينص على شرط جزائي مليوني ونصف المليون دولار في الموسم الأول الذي انتهى، و25 مليون جنيه في الموسم الثاني الذي سيبدأ».

وأوضح: «زيزو كان لديه عرضين، الأول من الريان القطري بمقابل 100 مليون جنية، ومن نادي فرنسي، مقابل 150 مليون جنيه لصالح الزمالك، ورفضنا العرض».

وكان مصدر داخل الزمالك، كشف عن تجديد الأبيض لـ زيزو، 3 مواسم مقبلة مقابل 100 مليون جنيه بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى.