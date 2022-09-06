 السعودية تُشارك مع 27 دولة في تمرين الأسد المتأهب بالأردن - بوابة الشروق
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السعودية تُشارك مع 27 دولة في تمرين الأسد المتأهب بالأردن

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 1:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 1:07 ص

انطلقت في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين، فعاليات تمرين "الأسد المتأهب" في نسخته العاشرة بمشاركة القوات المسلحة السعودية؛ وقوات من 27 دولة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الاثنين، إن " القوات المسلحة السعودية تُشارك بمختلف أفرعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بقوات فعلية وضباط مخططين في قيادة التمرين ".

ويهدُف تمرين "الأسد المتأهب" إلى تبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز مفهوم العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية.

وصُمِمت سيناريوهات التمرين لتخطيط وتنفيذ عمليات في ظل الحروب النظامية وغير النظامية ولتُحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يُواجهها العالم أجمع ،ومنها خطر الإرهاب ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع وتهديدات الأمن السيبراني .

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