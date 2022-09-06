جونسون: فخور بالوفاء بالوعود التي قطعها حزب المحافظين عندما تم انتخابي

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن فخره بالوفاء بالوعود التي قطعها حزب المحافظين عندما تم انتخابه، مشيرا إلى أنه قد فاز بأكبر حصة في التصويت منذ العام 1979.

وقال جونسون - خلال خطاب الوداع الذي ألقاه وبثه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - " إنه تمكن خلال فترة رئاسته للوزراء من تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتحقيق أسرع توزيع للقاحات المضادة لفيروس كورونا في أوروبا حيث حصل 70% من الشعب بالكامل على جرعة خلال 6 أشهر وهو ما يعد أسرع من أية دولة أخرى.

وأضاف أن حكومة المحافظين قدمت الدعم لأوكرانيا حيث تم إرسال أولى شحنات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية وهو ما تسبب في إحداث تغيير مسار الحرب التي تعد الأكبر منذ نحو 80 سنة.

وحول الأوضاع الاقتصادية، قال جونسون إنه بمساعدة وسرعة واجتهاد كل شخص في هذه الحكومة، تم الدفع بالاقتصاد ليتقدم إلى الأمام، كما أكد أن المملكة المتحدة لديها القوة الاقتصادية لتوفير الأموال اللازمة لحل أزمة الطاقة التي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال جونسون "إنه إذا كان باعتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سينجح في ابتزاز الشعب البريطاني، فهو مضلل بالكامل لأن الحكومة ستفي بتعهداتها وستوفر الأموال اللازمة للطاقة".

وعبر عن اعتقاده بأن ليز تراس وحكومة المحافظين ستكون قادرة على فعل كل ما في وسعها من أجل حل الأزمة خلال هذا الشتاء.

وحول إنجازات حكومته، قال جونسون" إنها تمكنت من جعل الشوارع أكثر أمانا وتم خفض معدلات الجرائم بنسبة 38 في المئة خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى نشر المزيد من رجال الشرطة في الشوارع، تم أيضا خلال فترة توليه رئاسة الحكومة توفير تمويل قياسي للتعليم وتدشين ثلاثة خطوط سكك حديدية عالية السرعة، فضلا عن بناء المستشفيات وتشغيل الآلاف من الممرضات".

كما عبر عن شكره للناخبين على منحه الفرصة لخدمة الوطن، مشيرا إلى أنه سيتوجه خلال ساعتين إلى لقاء الملكة إليزابيث الثانية وستنتقل السلطة إلى زعيم محافظ جديد ليتعامل مع مجموعة رائعة من المواطنين.