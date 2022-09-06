خزان أرضي لري الزراعات وجدارية الهوية البصرية بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ بتنفيذ نحو 30 مشروعًا، إضافة إلى أعمال التجميل، وتجديد وتطوير البنية التحتية بكل قطاعات المدينة، والتوسع في زراعة الأشجار، والمساحات الخضراء، خاصة أنه جرى إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ متكاملة، ومعظمها مرتبط بعضها البعض، وروعي خلال التخطيط لإنشاء هذه المشروعات كل الأبعاد.



وأكد أنه جرى البدء في أعمال حفر خزان أرضي الخاص بري الزراعات التي توجد على الطريق الدائري بالمدينة، لضمان الحفاظ على هذه الزراعات التي تعد وجه حضارية للمدينة الخضراء.



وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، أنه جرى مراعاة الأصول الفنية عند تصميم الخرسانات المسلحة لبلاطة أرضية وحوائط الخزان الأرضي، وعمل مانع تسرب مائي بين الصبات المختلفة، مع مراعاة العناية بوصلات الحديد الرأسي للحوائط والأفقي لبلاطة الأرضية والحوائط الرأسية حتى يكون أداؤه سليمًا ومأمونًا تحت تأثير الأحمال المتوقعة على الخزان خلال عمرها الافتراضي مثل الضغط الأفقي للتربة وضغط المياه، وأي أحمال أخرى متوقعة.



وأشار إلى أنه جارٍ العمل بمشروع استكمال المرحلة الثانية لمحطة المعالجة للصرف الصحي بالمدينة، لاستيعاب زيادة الكثافة السكانية، وتتضمن أعمال توسعات بتكلفة 105 ملايين جنيه بسعة 7500 متر مكعب يومي.



ولفت إلى أنه جرى رفع كفاءة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة الطبيعية بتكلفة 11 مليون جنيه، مع استخدام مواد للقضاء على الروائح الكريهة لبحيرات الأكسدة، وهذه المواد مصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية.



وتابع: "كما جارٍ العمل بمحطة تموين السيارات بالكهرباء والغاز الطبيعي، والتي تقع على الطريق الدائري بمنطقة نبق، إضافة إلى إنشاء جدارية الهوية البصرية أمام باب خروج مطار شرم الشيخ الدولي استعدادًا لاستضافة المدينة لمؤتمر قمة المناخ COP27".