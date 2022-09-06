كييف: الجيش الروسي فقد أكثر من 50 ألف جندي منذ بدء الحرب

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أظهرت إحصاءات أوكرانية أن الجيش الروسي فقد أكثر من 50 ألف جندي خلال الحرب في أوكرانيا التي بدأت منذ أكثر من ستة أشهر.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء أنه مع دخول الغزو يومه الـ195، قتل 50 ألفا و150 جنديا روسيا.

وقال الجيش الأوكراني إنه دمر 2077 دبابة و4484 سيارة مدرعة و236 طائرة و207 مروحيات.

ويذكر أنه لا يوجد تأكيد مستقل على هذه البيانات.

من ناحية أخرى، تقول وزارة الدفاع البريطانية إن نحو 25 جنديا روسيا قتلوا في الحرب.

ولم تقدم روسيا أي معلومات بشأن الخسائر في صفوف جنودها منذ فترة طويلة.

ويذكر أن روسيا قامت بغزو أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين سيطرت على مناطق كبيرة بشرق وجنوب أوكرانيا.

وقد سجلت الأمم المتحدة حتى الآن 5700 حالة وفاة في صفوف المدنيين، ولكن مثل كييف، تفترض أن العدد أعلى كثيرا من ذلك.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن نقص طائرات الدرون للاستطلاع فاقم من تعيقد عمليات القوات الروسية في أوكرانيا.