الرئيس التركي: أوروبا تحصد ما تزرعه بشأن أزمة الطاقة مع روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اضطر لاستخدام ورقة الغاز الطبيعي التي بحوزته ضد أوروبا، ردا على العقوبات التي فرضت بسبب غزو أوكرانيا، مرددا تصريحات موسكو بشأن أزمة الطاقة في القارة.

وتابع أردوغان من أنقرة "أوروبا تحصد ما زرعته. إن موقف أوروبا تجاه بوتين، بفرض عقوبات [على روسيا]، دفع بوتين، بشكل إلزامي، إلى حد القول: "إذا قمتم بهذا، سأفعل ذلك".

ووضعت تركيا ،العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، نفسها كوسيط بين أوكرانيا وروسيا منذ أن غزت موسكو جارتها في فبراير الماضي.

وفي حين أن أنقرة انتقدت موسكو،إلا أنها رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية، متعللة بالاعتماد الشديد على السياحة الروسية، فضلا عن العلاقات في التجارة والطاقة.

وأوقفت شركة جازبروم عملاقة الطاقة الروسية، المملوكة للدولة، تدفقات الغاز عبر خط توصيل الغاز الرئيسي إلى أوروبا، خط أنابيب نورد ستريم 1، في نهاية الأسبوع إلى أجل غير مسمى.

وأشارت موسكو إلى وجود خلل في المعدات الخاصة بإغلاق الصنبور - وهو سبب رفضته العواصم الأوروبية.

وجاء إعلان جازبروم بعد وقت قصير من موافقة دول مجموعة السبع على فرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية لمنع موسكو من الاستفادة من الآثار السوقية لحربها على أوكرانيا.

وقال أردوغان: "بوتين يستخدم كل وسائله وأسلحته. الغاز الطبيعي هو أهمها.. أعتقد أن أوروبا ستقضي هذا الشتاء في ظل صعوبات خطيرة. ليست لدينا مثل هذه المشكلة".