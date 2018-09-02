بني سويف: إحالة 28 معلما للتحقيق لغيابهم وعدم تواجدهم في أوقات العمل الرسمية

أحال حاتم اسماعيل، مدير إدارة الفشن التعليمية جنوب بنى سويف، 28 معلما للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لغيابهم وعدم تواجدهم أثناء العمل فى الأوقات الرسمية.

وقام حاتم إسماعيل، مدير إدارة الفشن التعليمية ببني سويف، يرافقة نادي محمد حسين، وكيل الإدارة التعليمية بجولة مفاجئة على عدد من مدارس الإدارة، حيث تم إحالة 16 معلما للتحقيق لغيابهم وعدم تواجدهم أثناء زيارة مدرسة الشهيد محمد رشدي الابتدائية.

كما قام مدير الإدارة بالمرور على مدرسة رافت هندي الابتدائية، وتم إحالة 12 معلما للتحقيق لغيابهم وعدم تواجدهم، حيث تم إخطار الشئون القانونية بالإدارة للتحقيق.