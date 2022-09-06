تموين الإسكندرية: مركز خدمات العجمي يتعرض لحادث تخريبي على يد مجهولين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن مركز خدمات تموين حي العجمي تعرض لحادث تخريبي على يد مجهوليين، تحطمت من خلاله يافطات المركز المطور والذي يعد من أكبر مراكز خدمات التموين التي أقامتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لخدمة المواطنين بنطاق حي العجمي.

وأوضحت المديرية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه العاملين بالمركز فوجئوا صباح اليوم بخلع لافتات المركز وتحطيمها بدون أي سبب أو مبرر سوى وقف أيادي التطوير والإصلاح الإداري التي تتبناها الدولة المصرية الحديثة بالنهوض بالخدمات المؤداه للمواطنين ورفع العناء عنهم وتطبيق سياسة التحول الرقمي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذا الاعتداء؛ لحين الوقوف على مرتكبى الحادث التخريبي، لافتة إلى أنه رغم هذا الاعتداء الصريح والهدف منه التخريب ووقف مسيرة الدولة الحديثة، فإن المركز ما زال يعمل بكامل طاقته لأداء دوره الوطني المنوط به.