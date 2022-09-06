السعودية: النساء يقدن قطار الحرمين قريبا

قال وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، إن "مواطنات سعوديات سيقدن خلال أشهر قطار الحرمين"، مؤكدا أنهن أصبحن "مؤهلات تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة".

وقال الجاسر، في كلمة خلال منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى والتي نشرتها صحيفة "عكاظ"، اليوم الثلاثاء، "إنه تم التوصل في صناعة المحتوى المحلي إلى التوطين الكامل في بعض الوظائف المهمة"، كما "أن هذه الوظائف متاحة جميعها أمام العنصر النسائي".

وأضاف أن "إسهام العنصر النسائي يتطور بشكل كبير، وستتم مشاهدتهن وهن يعملن في العديد من الوظائف في القريب العاجل، ومنظومة النقل يمتد دورها لتتجاوز المكونات الخاصة، ويمتد أثرها إلى تمكين القطاعات الأخرى عبر زيادة الكفاءة لتخدم الصناعة والسياحة والحج والعمرة؛ ما يجعلها تقوم بشراكات مع عدة جهات".

وتابع أن "العنصر النسائي أصبحت له مشاركة في كافة التخصصات التي يرغبن بالعمل فيها، وخلال أشهر سنجد قطار الحرمين تقوده مواطنات مؤهلات تأهيلاً كاملاً لهذه المهمة"، مشيرا الى أنه "سيتم العمل على توطين كامل لـ18 وظيفة خلال العام القادم، وزيادة نسبة التوطين في هذه القطاعات".

وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها إشراك النساء في الحياة العامة، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرا على الرجال، ضمن رؤية اقتصادية طرحها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منتصف عام 2016.

وحسب إحصائيات رسمية في أغسطس الماضي، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، خلال الربع الثاني من عام 2022 إلى حوالي 9ر32%، فيما بلغت نسبة مشاركتها الاقتصادية (فوق سن الـ15) ما يقارب 6ر33%.