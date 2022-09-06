رئيس جهاز مدينة الوراق الجديدة: مخلفات الجزيرة كانت تصرف في النيل

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استعرض المهندس أسامة شوقي رئيس جهاز مدينة الوراق الجديدة، مخطط تطوير جزيرة الوراق.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى من قلب جزيرة الوراق، إن صور الأقمار الصناعية تكشف وجود زحف بناء عشوائي على جزيرة الوراق على مر السنوات الماضية ولو لم تتدخل الدولة ستحدث أزمة.

واستكمل أن جزيرة الوراق لا يوجد بها شبكة أو محطة معالجة لمياه الصرف الصحي وكان يتم الصرف الصحي في النيل.

وتابع رئيس جهاز مدينة الوراق الجديدة، أن المخلفات بكل صورها كانت تصرف في مياه نهر النيل مما يؤثر على البيئة والصحة العامة.