توجهت ليزا تراس، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، لقصر بالمورال، للقاء الملكة إليزابيث، لتكلف بذلك بشكل رسمي برئاسة الحكومةخلفا لبوريس جونسون.

وتعد تراس هي رئيس الحكومة رقم ١٣ في الترتيب التي تستقبلها الملكة إليزابيث، حيث كان البداية مع السياسي التاريخي ونستون تشرشل، لجانب مجموعة من البارزين مثل مارجريت تاتشر وتوني بلير.

وباختلاف الخلفيات السياسية لرؤساء الحكومة البريطانية، إلا أن الغالبية من بينهم تمسّك بتقاليد وبروتوكلات، شكلت لبريطانيا صورتها كواحدة من أقدم الديموقراطيات بالعالم.

* خطاب الوداع

من بين أشهر التقاليد في تسليم وتسلم مهام رئيس الوزراء بريطانيا هو " خطاب الوداع"، والذي يلقيه رئيس الوزراء الممنتهية ولايته أو المستقيل أمام نواب مجلس العموم، ويستعرض من خلاله أبرز ما أنجزه بفترة توليه، ويقدم تمنياته الطيبة لخلفه.

* تقبيل يد الملكة

من بين التقاليد، تقبيل يد الملكة، والذي وفقًا للموسوعة الملكية، يقف المسئول مسندا على قدميه أمام الملكة، التي تقدم يدها اليمنى، وكفها لأسفل وأصابعها مغلقة قليلاً. وسيقوم المستشار أو الوزير الخاص الجديد بمد يده اليمنى، الكف لأعلى، وأخذ يد الملكة برفق، لن يقبلها أكثر من لمسة من الشفاه".

وعبر رؤساء الحكومات عن شعورهم في تلك اللحظة، بطرق متباينة؛ حيث استغل بنيامين دزرائيلي فرصة التقبيل ليعلن للملكة فيكتوريا أنه فعلها حبا لها وولاءا وإيمانا بشخصها.

وعلى جانب آخر، كشف رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير أنه أخبر من قبل مسؤول بالقصر الملكي أنه "لا يقبل يد الملكة في حفل تقبيل الأيادي، وإنما يمسح بلطف بشفتيه على يدها"، في حين يُعتقد أن المصافحة تكفي، بحسب ماذكرت صحيفة "صنداي مورنينج".

* اصطفاف في داونينج ستريت

بعد ذلك، يتوجه رئيس الوزراء لمقر عمله في شارع داونينج ستريت، ليحد موظفي الخدمة المدنية والموظفين سيصطفون في الممر للإشادة بوصوله، ويعد غالبهم شبه ثابتين،إذ يتم تغيير فريق المساعدين بشكل مباشر من رئيس حكومة لآخر، وفقا لتقرير للحرة الأمريكية.