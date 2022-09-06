 أوباميانج يقود هجوم تشيلسي لمواجهة دينامو زغرب في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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أوباميانج يقود هجوم تشيلسي لمواجهة دينامو زغرب في دوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 6:07 م

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة دينامو زغرب الكرواتي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق دينامو زغرب نظيره تشيلسي في ملعب ماكسيمير، في السابعة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري الأبطال.

وجاء تشكيل البلوز في مواجهة اليوم كما يلي: 

كيبا في حراسة المرمى

الدفاع: أزبيليكويتا، فوفانا، كوليبالي

خط الوسط: ريس جيمس، ماسون ماونت، كوفاسيتش، بن تشيلويل

الهجوم: كاي هافرتز، أوباميانج، رحيم ستيرلينج.

 


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