اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اجتماعا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأردن وعضوية: السعودية - الجزائر - فلسطين - قطر - مصر - المغرب - تونس - الإمارات - والأمين العام لجامعة الدول العربية.



يأتي اجتماع اللجنة الوزارية على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العربية في أعمال دورته العادية رقم 158.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وآخر التطورات التي تحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما الانتهاكات اليومية بحق المقدسين والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.



يذكر أن اللجنة شُكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8860 الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 11 مايو 2021، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها.