وزير التجارة: نعمل على تفعيل الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي لزيادة معدلات التصدير

أكد وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، ضرورة تفعيل الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتحقيق مزيد من التواصل مع المصانع في كافة المحافظات لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير.

وقال سمير - خلال زيار ته المفاجئة لمركز تحديث الصناعة، اليوم الثلاثاء - إن الزيارة تهدف إلى متابعة منظومة العمل بالمركز واستعراض كافة الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين والقطاع الصناعي، منوها بأن الوزارة تعمل على متابعة أداء المركز باعتباره أحد أذرع الوزارة الرئيسية لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، خاصة أن المركز يقوم بدور مهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي.

وتفقد الوزير خلال الزيارة جميع الإدارات والوحدات بالمركز وخاصة الإدارات المعنية بخدمة القطاعات الصناعية في مجالات تحسين الجودة والإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة..كما استمع الوزير إلى شرح من محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة حول مهام كل إدارة وطبيعة عملها.

ووجه الوزير مسئولي المركز بضرورة تفعيل كافة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتحقيق مزيد من التواصل مع المصانع في كافة المحافظات من خلال فروع المركز المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه المصانع وبصفة خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية والارتقاء بمعايير الجودة وزيادة معدلات التصدير.