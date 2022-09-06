تقرير: حراس التراث يواجهون هوس التريند

محمد شوقى: الفن أكبر شاهد على التاريخ.. ورائد الواقعية أرهقنى



محب جميل: فتحية أحمد أصعب شخصية كتبت عنها.. ولابد من توزان ما بين ما هو تجارى وما هو أصيل





فى الوقت الذى تتجه فيه البرامج والصحف ونشرات الأخبار فى أغلب أنحاء مصر حول التريند، سواء كان اسم فنان أو اسم عمل، أغنية أو مسلسل أو فيلم، أو الأحداث المرتبطة بنجوم هذا العصر، سواء من أطلق عليهم مطربى المهرجانات أو الراب كما يحلو للبعض أن يطلق عليهم، أو الأخبار المتعلقة بالزواج والطلاق، حيث سباق الفضائيات خلال السنوات الأخيرة يتحكم فيه محرك البحث وإلى أين يذهب بهم، رغم كل هذا نجد قلة تعد على أصابع اليد لها اتجاه آخر، تسير عكس ما يحدث، خصصت جهدها ووقتها وكل ما تملك للماضى أو النوستالجيا، والتى تعرف على أنها مصطلح يستخدم لوصف الحنين إلى الماضى، أصل الكلمة يرجع إلى اللغة اليونانية؛ إذ تشير إلى الألم الذى يعانيه المريض إثر حنينه للعودة لبيته وخوفه من عدم تمكنه من ذلك للأبد، تم وصفها على أنها حالة مرضية أو شكل من أشكال الاكتئاب فى بدايات الحقبة الحديثة ثم أصبحت بعد ذلك موضوعا ذا أهمية بالغة فى فترة الرومانتيكية.

فى الغالب النوستالجيا هى حب شديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها. ظهرت دراسة أجرتها جامعة سرى فى لندن عام 2017، أن للنوستالجيا فوائد صحية رغم ألم العاطفة الذى يتسبب به الحنين إلى الماضى، ومن أبرز الفوائد التى ثبتت صحتها:

الحنين إلى الماضى يشحن الدماغ بطاقة إيجابية لأنه يثير العواطف بشدة.

الشعور بالانتماء والرضا النفسى.

الرغبة فى الاستمرار بالعيش وخوض تجارب جديدة.

لأن الماضى بالنسبة للإنسان فترة معلومة من حياته، فهو يمده بالشعور بالأمان والراحة النفسية، تمامًا كالشعور الذى يحققه التأمل أو رياضة اليوجا، إثارة الإلهام وتعزيز التفكير الإبداعى والتفاؤل.

وبالتالى كان طبيعيا أن نرى ولو قلة تهتم بتراثنا وكبار نجوم زمن الفن الجميل، كما يحلو للبعض أن يطلق عليه، لأن وجهة نظهرهم تؤكد نظرية من لا ماضى له، لا حاضر ولا مستقبل له.

فى عالم الفن نجوم تركوا ميراثا كبيرا كان بمثابة المرشد والمعلم و الطبيب، منهم تعلمنا كيف نغنى ولماذا نطرب للغناء، ومنهم تعلمنا كيف تكون السينما أكبر معالج لمشاكلنا وأكبر مؤرخ وأكبر متحف وأكبر كتاب مفتوح. وكذلك الدراما والمسرح. بعض عشاق التراث لابد أن يكون لهم معنا لقاء نتحدث فيه معهم عن أسباب هذا الاتجاه، فى وقت سحب التريند البساط من المعقول و اللا معقول.

فى البداية تحدثنا مع محمد شوقى أحد حراس التراث وأحد الباحثين فيه والداعمين له، محمد هو ضيف دائم على أغلب البرامج التى تخصص بعضا من وقتها للحديث عن ماضينا.. فى البداية تحدث عن أسباب اتجاهه للتراث والحديث عن كبار النجوم قال: اتجهت للفن بسبب عشقى له بكل أنواعه فهو مرآة للتاريخ وقد يكون الفن هو أهم وأكبر شاهد على التاريخ بكل تفاصيله وأحداثه صوت وصورة، بلا تشويه أو تزييف بالافلام القديمة مثلا من خلالها نعيش أجواء تلك المرحلة التاريخية بكل ما فيها.

وحول اتجاهه لطرح أول كتاب له قال: بإذن الله بصدد صدور كتابى الأول قريبا، وسيكون فى هذا الشأن التاريخى الفنى

وتحدث شوقى عن هوس «التريند» بقوله: بكل أسف أصبح السمه الغالبة والمسيطرة علينا جميعا، وقد يكون هناك إيجابيات فى التريند أحيانا ولكن أرى أن المشكلة تكمن فى الزيادة المفرطة على شهرة هذا التريند وصناعه على وسائل السوشيال ميديا والكل يحاول أن يلهث وراءه وهذا أسوأ ما فى التريند.

وبالفعل التراث الفنى والتاريخ بصفة عامة يتراجع بسبب هوس التريند، فمن ممكن يهتم بصفحات تاريخية قديمة ويترك ذلك الهوس، والسبب فى ذلك أننا أهملنا تاريخنا الزاخر بالامجاد فى كل المجالات، وكذا الشخصيات التاريخية التى فيها القدوة والنموذج وأصبح السائد هو المفروض علينا جميعا.

أنا من عشاق التاريخ وبفضل الله أمتلك مكتبة زاخرة بالمجلات والصحف القديمة التى تحتوى على معلومات وصور نادرة جدا لا يعرف النت عنها شيئا وأجد متعتى الوحيدة فى تقليب هذه المجلات والصحف، وكذا مكتبة بها من الأفلام النادرة والهامة فى تاريخ السينما المصرية مع مجموعة مسلسلات تليفزيونية فى فترتى السبعينيات والثمانينيات، وأجد فيها المتعة والثقافة والتاريخ.

وعن ردود الفعل قال: أجد ردود فعل إيجابية عظيمة عند العثور على معلومة جديدة نادرة وصحيحة، وكأننى وجدت كنزا، أو عند العثور على صورة تذكارية فنية نادرة جدا تكون عندى بمثابة العثور على قطعة أثرية نادرة.

ويضيف: أكثر شخصية أرهقتنى بالفعل عند الكتابة عنها لصعوبة جمع المعلومات المخرج الكبير كمال سليم رائد الواقعية الأولى فى السينما المصرية، كنت أتمنى أن أجد لدى ما يشبعنى عنه من معلومات وصور وكواليس أفلامه المعدودة ولكن ما يتوافر عنه لدى معلومات وصور نادرة ليست بالقدر الكافى.

هناك شخصيات كثيرة أتمنى أن أنجز عملا عنها مثل السيدة أم كلثوم، وفاتن حمامه، وشادية والمخرج كمال الشيخ والموسيقار محمد القصبجى والأديب الكبير إحسان عبدالقدوس.

ويضيف: أنا عاشق للتراث والتاريخ الفنى وعمرى لا يتجاوز الخمس سنوات، وكنت أميل لرؤية برنامج نادى السينما وأستمع للحوار الذى يدور بين مقدمة البرنامج د. درية شرف الدين والضيف، وأستمتع جدا بالكلام وأحاول أن أفهمه برغم حداثة سنى وقتها، ومع مرور الأيام أصبحت البرامج الحوارية عندى متعتى الوحيدة مع القراءة والذهاب للسينما.

** انتقلنا بالحديث مع محب جميل وهو أيضا مهتم بالتراث وله إصدرات كثيرة، وتلقى إشادات واسعة من كبار المؤرخين منهم فيكتور سحاب.

عن اتجاهه نحو التراث وأسبابه قال: هناك دافعان أولهما شخصى يتعلّق بشغفى وحُبى للأعمال الكلاسيكية وثانيهما يتعلّق برغبتى فى توثيق السيرة الخاصة بمجموعة من الشخصيات الفنية التى لم تنل قدرًا كافيًا من الاهتمام وتسليط الضوء عليها بالرغم من الموهبة الكبيرة والدور الذى لعبته فى زمنها.

حول هذا الإطار صدر لى كتب عن: فتحية أحمد، صالح عبدالحى، محمد عبدالمطلب إلى جانب شخصيات أخرى فى مقالات متفرقة جمعتها فى كتاب وآخر يضم حوارات مبكرة للشاعر الفلسطينى محمود درويش.

ويرى محب ضرورة أن يكون هناك توزان ما بين ما هو تجارى وما هو أصيل إن جاز التعبير.. فلا يمكن بأى حالٍ فهم الفن فى الحاضر واستيعابه دون الرجوع إلى الماضى ومحاولة استنباط مواطن القوة والضعف عبر ما تم انتاجه من أعمال فنية. فى النهاية المتلقى لديه فرصة ذهبية ليطلع على أشكال مختلفة تم إنتاجها عبر فترات زمنية متباعدة.

عن الصعوبات التى تواجهه أثناء رصد المعلومات عن شخصية ما قال: الصعوبات فى مجملها تتلخص فى صعوبة الوصول إلى المادة الأرشيفية الأولية التى سيُبنى عليها نصّ الكتاب سواء عن طريق الوثائق أو الدوريات الفنية والتى تحتاج إلى جهد كبير فى الوصول إليها، خصوصًا أن مسألة رقمنة الأرشيف وإتاحته لا زالت تعانى من مشكلات عدة. لا يتوقف الأمر هنا بل إن أغلب الشخصيات التراثية وخصوصًا التى لم تحظ بقدر واسع من الانتشار والجماهيرية لا تلاقى قبولا لدى الناشرين.

وعن ردود الأفعال حول أعماله المؤلفة: تختلف ردود الأفعال من كتاب لآخر وفى الغالب تكون مفاجئة.

وعن أصعب الشخصيات التى وثق لها قال: بالتأكيد فتحية أحمد، فالمعلومات عنها كانت شحيحة جدًا وغير مترابطة ومتفرقة على فترات زمنية متباعدة.

وأضاف: أتمنى أن أنجز كتبًا عن شخصيات عدّة لكن العوائق السابقة تحول دون حدوث ذلك فى معظم الأحيان، فأنا مثلا من محبى محمد قنديل وعبدالغنى السيد وغيرهما من الأصوات التى تحتاج إلى الدراسة والتوثيق.

عن بداياته فى الاتجاه نحو التراث: بدأت فى مرحلة مبكرة، فالمنزل كان يضم مكتبة ضخمة بها العديد من الكتب المتنوعة، خصوصًا فى مجال الأدب، كما كانت أغنيات فيروز وعبدالوهاب وأم كلثوم، وغيرهم تتردد على مدار اليوم. تعلّقت بالشعر مبكرًا قبل أن أتوجه إلى الكتابة عن الموسيقى والفنون بشكل عام.