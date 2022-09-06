حزب الله اللبناني يبارك للفلسطينيين إطلاق نار على حافلة جنود إسرائيليين بالضفة الغربية

بارك "حزب الله" اللبناني في بيان له اليوم الاثنين، العملية التي نفذها فلسطينيون ضد حافلة جنود إسرائيليين في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة الغربية.

وبارك الحزب في بيانه " العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون ‏فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي ‏الضفة الغربية".

وأكد البيان أن "هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي ‏يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدًا حقيقيًا ‏لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على ‏مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله‎".

ورأى البيان في هذه العملية " تأكيداً دائما على تصميم الشعب الفلسطيني ‏على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة ‏على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في ‏أي منطقة في كيانه الغاصب‎".

يذكر أنّ عدداً من الجنود الإسرائيلي كانوا أصيبوا أمس الأحد، في عملية إطلاق نار على حافلة تقلّهم في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية.