شدد نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، على الحاجة الماسة لبدء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها المستقل في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد التقرير الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن إسرائيل تسعى لتوفير الحماية والحصانة لجنود الاحتلال من القضاء الدولي، موضحًا أن «الاحتلال يريد أن يضمن عدم حدوث محاكمة في القضاء الدولي، والتنصل من مسؤوليته عن تلك المجزرة».

وذكر أن التحقيق الفلسطيني بالقضية مهني بنسبة 100%، وتم تسليمه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعطى أوامر لوزير الخارجية رياض المالكي، بتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن القضية يتولاها أهم مكاتب المحاماة المختصة في لندن.

وأشار إلى أن المكتب يتولى الدفاع عن قضية «ويكيليكس» الشهيرة، منوهًا إلى أن التحقيقات الإسرائيلية، تحاول تبرئة جيش الاحتلال من الجريمة.

وتابع: «قدمنا بلاغًا للنائب العام في القضية، وسنقدم شكوى فورًا جاهزة لدينا منذ عدة أيام إلى طاقم المحامين، التي سيسلمونها في لاهاي للجنائية الدولية، وخاصة أن قتل الصحفيين الفلسطينيين يتم بشكل ممنهج».

وقال جيش الاحتلال، في ختام تحقيقاته بملابسات استشهاد الصحفية الفلسطينية، إن «هناك احتمالا كبيرا أن أحد جنوده هو الذي أطلق النار عليها ولكن لا يمكن تأكيد ذلك».

وأوضح مصدر رفيع في الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه بعد فحص الطلقة التي تلقاها الجانب الإسرائيلي من الجانب الأميركي بعد أيام على وقوع الحادثة لم يتم العثور على أدلة قاطعة بأن الرصاصة أطلقت من سلاح أحد الجنود الإسرائيليين، مشيرا إلى وجود محتمل لمن من وصفهم بمسلحين فلسطينيين في المكان، في إشارة إلى المقاومين.