أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها طورت لقاحًا ضد جدري القردة.

وقالت فيرونيكا سكفورتسوفا رئيسة الوكالة - في تصريح نقلته وكالة انترفاكي الروسية - إن اللقاح يخضع لتجارب قبل السريرية وقد أظهرت البيانات حتى الآن أن اللقاح آمن.

وأضافت سكفورتسوفا - خلال جلسة المنتدى الاقتصادي الشرقي اليوم - أن "لقاحًا حديثًا ضد جدري القردة تم تطويره الآن وهو يخضع بالفعل لتجارب ما قبل السريرية، ووفقًا للدراسات الأولية فإن اللقاح يمتلك مناعة عالية والأهم من ذلك أنه آمن ولا يسبب مثل هذه الآثار الجانبية المعقدة".

ويعد جدري القردة من الأمراض المعدية النادرة وهو أكثر شيوعًا في الأجزاء النائية من وسط وغرب إفريقيا. وتتمثل أعراضه في الغثيان والحمى والطفح الجلدي وحكة الجلد وآلام العضلات.

وفي 12 يوليو، أبلغت منظمة مراقبة حقوق المستهلك الروسية عن أول حالة إصابة بجدري القردة في روسيا قادمه من الخارج.