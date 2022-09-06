صرح محمود حمدي "الونش"، مدافع الزمالك، بأن ناديه يسعى لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، بعدما حصد الثنائية المحلية الدوري وكأس النسخة الماضية، كاشفا عن حلمه بالاحتراف بالدوري الإنجليزي.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه.

وقال الونش في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحياة": «كل المنظومة في الزمالك تعمل على أكمل وجه، واستطعنا تحقيق بطولة الدوري والكأس، وإن شاء الله نسخة كأس مصر لهذا الموسم سنحققها، وذلك بعد توفير الإدارة كل عوامل النجاح لنا، اللاعبين الكبار كان لديهم دور في الفريق».

وأضاف: «الدوري والكأس مجهود جماعي، وسعيد بتقييمي كأفضل مدافع في مصر من وجهة نظر الجماهير، الجيل الحالي من العظماء في النادي ينقصهم بطولة إفريقيا، وإن شاء الله نحقق ذلك».

وواصل: «أي لاعب يتمنى الاحتراف، وأتمنى الاحتراف في إنجلترا، ونادي الزمالك كبير ونلعب باسم جمهور عريق، وأنا سعيد جدًا بتواجدي في النادي».

وأتم: « ونستعد بشكل جيد مع الجهاز الفني، ونعد الجماهير بتحقيق دوري أبطال إفريقيا، ومهما قلت لن أعطى جماهير الزمالك حقها».