برشلونة يقدم «ألونسو وبيليرين» لوسائل الإعلام

قدم نادي برشلونة الوافدين الجدد للفريق الكتالوني هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، لوسائل الإعلام رسميا، اليوم الثلاثاء، في معقل البلوجرانا بكامب نو.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو من تقديم بيليرين وألونسو لوسائل الإعلام رسميًا في ملعب كامب نو بحضور خوان لابورتا، رئيس الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد أتم التعاقد مع الظهير الأيمن هيكتور بيليرين، لمدة عام واحد، فى صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه السابق أرسنال الإنجليزي، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

كما نجح البلوجرانا في التعاقد مع الظهير الأيسر ماركوس ألونسو، فى صفقة انتقال حر، بعقد لمدة عام واحد، بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي، مع وجود شرط جزائي فى عقده بقيمة 50 مليون يورو.