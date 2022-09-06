استطلاع: غالبية البريطانيين يطالبون تراس بانتخابات عامة على الفور

_ أبدى 18% فقط وجهة نظر إيجابية تجاه تراس

أصبحت ليز تراس، اليوم الثلاثاء، الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية خلال اجتماع مع الملكة إليزابيث، والذي أضفى الطابع الرسمي على تعيينها بعدما قدم بوريس جونسون استقالته.



وكشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية البريطانيين دعوا تراس لإجراء انتخابات عامة على الفور، بدلاً من الانتظار حتى انتهاء الفترة البرلمانية الحالية التي قد تستمر عامين آخرين، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وفيما شكك نحو نصف المشاركين في الاستطلاع في قدرة تراس على توحيد البلاد، قال 18% إنها تستطيع ذلك.



وأبدى 18% فقط وجهة نظر إيجابية تجاه تراس، فيما قال 44% إنهم ينظرون إليها نظرة سلبية.



وفي أول خطاب لها كزعيمة لحزب المحافظين، ألمحت تراس إلى أنها تستعد لخوض انتخابات "في غضون عامين" - بعبارة أخرى، قرب نهاية البرلمان الحالي، كما يفعل القادة عادةً، لكنها قد تختار الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت، في حال وقوع كارثة اقتصادية في عام 2023.



وبتسلمها منصبها رسميا، تحل تراس محل بوريس جونسون الذي قدم في وقت سابق اليوم، استقالته للملكة، بعد ولاية تخللتها لحظات مفصلية على رأسها الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (البريكست) وجائحة كورونا، علاوة على تداعيات حرب أوكرانيا، وانتهت قبل أوانها جراء العديد من الفضائح.



وعانى حزب المحافظين من تراجع شعبيته خلال الأشهر الأخيرة، فيما لا يتوقع أن تظهر بوادر تذكر على التحسن تحت قيادة تراس، رغم ارتفاع معدلات تأييد رؤساء الوزراء السابقين في استطلاعات الرأي بعد توليهم المنصب.