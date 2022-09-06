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يرى مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، إن أكثر لاعب يشبه طريقة لعبه هو محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي حاليا، كما أكد انه تمنى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال مؤمن زكريا عبر برنامج صاحبة السعادة: "عندما أشاهد محمود عبد المنعم كهربا، أقول عنه خليفتي في الملاعب، وهو قادر على تعويضي في الأهلي".

وتحدث مؤمن عن أفضل مبارياته مع الأهلي فقال: "أفضل مباراة لي كانت أمام الوداد، وسجلت هدفا من أفضل أهدافي، بالإضافة إلى مباراة روما الإيطالي".

وأضاف:"أكثر بطولة أعتز بها هي بطولة الدوري المصري، وكنت أتمنى تحقيق دوري أبطال إفريقيا، ولكن خسرت بطولتين في مباراة النهائي".

وعانى مؤمن زكريا من مرض عضلي نادر أبعده عن لعب كرة القدم بعد سنوات من التألق في الملاعب المصرية.