 العراق.. الرئاسة والحكومة تبحث مع قوى سياسية إجراء انتخابات مبكرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق.. الرئاسة والحكومة تبحث مع قوى سياسية إجراء انتخابات مبكرة


نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 9:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 9:01 ص

اتفقت الرئاسة العراقية والحكومة مع أغلب القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

واتفق الأطراف خلال اجتماع ضم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى وغياب ممثل عن التيار الصدري، على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

ويطالب خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل موالية لإيران بتعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة، في حين أن إجراء تلك الانتخابات أولا، يعد أبرز مطالب التيار الصدري.

وشهد العراق الاسبوع الماضي أحداثا دامية أدت لمقتل وأصابة العشرات بعد اقتحام انصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء احتجاجا على تعطل العملية السياسية في البلاد.


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