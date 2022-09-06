وزير التعليم العالي يتابع جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات الوهمية

تابع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث قرر إغلاق كيان وهمي بمحافظة الفيوم لممارسة أنشطة تعليمية بدون تصريح.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة أفاد بمداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية 6 أكتوبر"، والكائن مقرها في (برج آل حمزة – الدور الأرضي – خلف مسجد ولي الصالحين – محافظة الفيوم)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والثانوية الأزهرية، بمجموع يبدأ من 50%، والدراسة لمدة عامين في مجالات (خدمات طبية – صحافة وإعلام – مساحة وخرائط – الحاسب والإدارة – سياحة وفنادق)، مع وجود إمكانية إصدار كارنيه مزاولة المهنة من وزارة القوى العاملة بمختلف الأقسام.

وأصدر وزير التعليم العالي، قرارا بغلق المنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة مُحافظ الفيوم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلا عن مخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بصورة من التقرير، وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمُنشأة المذكورة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمُنشأة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصًة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأضاف أنه صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي، أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

ونوه المتحدث بإعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.