أسامة حسني: الأهلي يعلن عن المدرب الجديد خلال ساعات

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تترقب جماهير الأهلي اسم المدير الفني الجديد الإعلان عن المدير الفني الجديد بعد إقالة البرتغالي ريكاردو سواريش من تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

خرج الإعلامي أسامة حسني، ليؤكد أن إدارة الفريق الأهلي أنهت بالفعل ملف المدرب الجديد الذي سيخلف ريكاردو سواريش بالإضافة إلى الصفقات الجديدة.

وكان الأهلي قد وجه الشكر إلى الجهاز الفني بقيادة سواريش بعد سلسلة من النتائج السلبية منها خسارة لقب الكأس أمام الزمالك بالإضافة إلى لقب الدوري الممتاز المتوج به الفريق الأبيض.

وقال أسامة حسني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: «العمل مستمر في الأهلي الذي أنهى صفقات الموسم الجديد بشكل تام».

وأضاف: «أريد أن أطمئن الجماهير، الأهلي أنهى صفقات الموسم الجديد وسيتم الإعلان عنها مع المدير الفني خلال الساعات القليلة القادمة».

وأكمل: «هناك من يسأل لماذا لم يتم الإعلان عن الصفقات والمدرب الجديد؟، حاليا الأهلي في راحة تامة ومن الطبيعي مع عودة التدريبات سيتم الإعلان عن المدرب والصفقات الجديدة».

وواصل أسامة حسني: «الأهلي حصل على راحة لم يصل إليها منذ 3 سنوات، لأننا لم نحصل على هذا الكم من الراحة منذ فترة مارتن لاسارتي».

وأتم: «أريد أن أوجه رسالة للجماهير لابد موسيماني وفايلر رغم الانجازات والنجاحات التي حققوها مع الأهلي إلا أنهم تعرضوا لحملات، لابد أن نحمي المدربين والصفقات الجديدة ونعي لذلك مبكرا».