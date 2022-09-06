علي الدين هلال: لا مصادرة على رأي أحد في الحوار الوطني

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قال الدكتور علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحوار يجمع كل التوجهات السياسية الحزبية والشبابية لمناقشة كل قضايا الوطن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه لا مصادرة على رأي أحد في الحوار الوطني.

وأشار إلى أن كل القوى السياسية مدعوة للمشاركة في الحوار عدا تلك التي اختارت أن تكون خارج إطار الشعب والتوافق السياسي المصري، وهي جماعة الإخوان.

وذكر أن إجمالي تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني "مقبول"، موضحا أن مختلف القوى السياسية والمعارضة الوطنية ممثلة في المجلس.

ونوه بأن الحوار يستهدف طرح بدائل واختيارات للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع السياسية.