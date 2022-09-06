ليز تراس: سبعة تحديات كبرى تنتظر رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة

شهد أداء العاملين في خدمة الصحة الوطنية البريطانية تراجعا في السنوات العشر الأخيرة، لكن الأوضاع تفاقمت بتفشّي وباء كورونا. وتسجل أعداد المرضى على قوائم الانتظار أرقاما قياسية في الوقت الراهن. وثمة واحد من بين كل ثمانية أشخاص ينتظر دوره في العلاج على قائمة انتظار.

في غضون ذلك، تطلق خدمات الطوارئ تحذيرات من أن المرضى يتعرضون للأضرار بسبب تأخُّر الاستجابة لاتصالات الطوارئ والانتظار طويلا للحصول على خدمات في حالات الحوادث. وثمة تهديدات بتنظيم إضرابات، في ظل عدم رضاء العاملين بما يتقاضونه من رواتب.

وكلّ ذلك يحدث قُبيل قدوم الشتاء الذي من المتوقع أن يصطحب معه موجات تفشٍّ للإنفلونزا وكوفيد بمستويات مرتفعة للمرة الأولى.

ويتمثل جزء من المشكلة التي تواجهها المستشفيات في عدم القدرة على التصريح للمرضى بالمغادرة عندما يكونون مستعدين لذلك من الناحية الطبية، والسبب وراء عدم القدرة هو نقص الأماكن التي تقدم رعاية اجتماعية.

هل يستمر دعم أوكرانيا بنفس القوة؟

كان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بين طليعة الزعماء الذين عرضوا دعما سياسيا وعسكريا لأوكرانيا. ومن المتوقع أن تواصل رئيسة الوزراء الجديدة هذا النهج، وأن تكون على استعداد لمساعدة أوكرانيا بالمزيد من العتاد مع استمرار الصراع محتدما.

لكن مع مضي الوقت، قد تواجه رئيسة الوزراء الجديدة تحديا متناميا يتمثل في إقناع المشككين في الداخل والخارج بجدوى دعْم أوكرانيا.

ومع تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، تتفاقم أزمة تكلفة المعيشة، وفي ظل ذلك ستجد رئيسة الوزراء الجديدة نفسها مضطرة إلى إقناع الناخبين بوجاهة معاناتهم المالية في سبيل الدفاع عن أوكرانيا.

وستكون هنالك أيضا مهمة دبلوماسية كبرى من أجل حماية التحالف الموالي لأوكرانيا في أنحاء أوروبا. وربما راحت دول تبحث عن طريق إلى روسيا من أجل تأمين احتياجاتها من إمدادات الطاقة.

هل يمكن لحزب المحافظين المنقسم على ذاته أن يتّحد من جديد؟

بعد أشهر من الاقتتال الداخلي، تمثل عملية توحيد صفّ حزب المحافظين تحديا سياسيا رئيسيا أمام زعيمة الحزب الجديدة. وستواجه مهمة توحيد صفّ المحافظين اختبارا مبكرا يتمثل في محاسبة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

وإذا ما أوصت لجنة الامتيازات التي تحقق في فضيحة جونسون بمعاقبته، عندئذ سيكون على أعضاء البرلمان التصويت على ذلك. وحينها، سيتحتّم على رئيسة الوزراء الجديدة تقرير ما إذا كانت ستترك للنواب المحافظين حرية التصويت أم أنها ستوجههم.

وإذا اختارت ليز تراس توجيه هؤلاء الأعضاء بالتصويت لمصلحة معاقبة جونسون، فستثير بذلك حفيظة أنصاره. وإذا اختارت الاتجاه الآخر، فستواجه اتهامات بالتغطية على أخطاء ارتكبها سلفها.

ولكن ما خطورة الاقتتال الداخلي في حزب المحافظين، في ظل وجود مخاوف ضاغطة كتلك التي تتعلق بتكاليف المعيشة؟

أولًا، الحكومات ذات الأحزاب المنقسمة على نفسها تجد معاناة في تمرير سياسات تتعلق بحياة المواطنين في الصميم. وثانيًا، يكون من الصعب على رئيس الحكومة، في ظل انقسام الحزب الحاكم على نفسه، أن يوصل رسالته بوضوح إلى المواطنين إذا كان الوزراء يقضون في الدفاع عن سلوكياتهم وقتًا أطول من الذي يقضونه في دراسة السياسات.

هل لمأزق أيرلندا الشمالية من نهاية؟

سرعان ما ستواجه رئيسة الوزراء الجديدة معضلة تتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية. وتوقفت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي غداة تقديم الحكومة البريطانية مشروع قانون يخوّل وزراء المملكة المتحدة صلاحية تجاوُز أجزاء في ترتيبات التجارة فيما بعد بريكست.

وأعلن الحزب الديمقراطي الاتحادي أنه لن يشكل حكومة تتقاسم السلطة في ستورمونت قبل تغيير البروتوكول، بدعوى أنه يضرّ بوضع أيرلندا الشمالية مع المملكة المتحدة. ويعدّ الـ 28 من أكتوبر/تشرين الثاني موعدا رئيسيا ونهائيا لاستعادة مهام الحكم في ستورمونت.

وبعد هذا التاريخ، يتعيّن على الحكومة إمّا الدعوة إلى انتخاب جمعية جديدة، وتحديد موعد نهائي جديد، أو اتخاذ المزيد من القرارات من أجل أيرلندا الشمالية من وستمنستر.

وسيتعين على رئيسة الوزراء الجديدة أن تضع في اعتبارها أن معظم ساسة أيرلندا الشمالية يرغبون في بقاء العمل بالبروتوكول، وأنهم لن يخجلوا من إلقاء اللوم على دواننغ ستريت.

هل في الإمكان مواصلة رفض إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا؟