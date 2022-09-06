الأعرجي: العراق متمسك بسياسة إنهاء الخلافات بالحوار

أفاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، بأن سياسة بلاده مبنية على إنهاء الخلافات من خلال الحوار والانفتاح على الآخرين، وهذا مبدأ يتمسكون به من أجل أمن العراق والمنطقة.

وقال الأعرجي، خلال اجتماعه اليوم مع كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الدفاع البريطانية الفريق الجوي مارتن سامبسون، إن من أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة هي خطر الإرهاب والمخدرات".

وأضاف أن "عودة التفجيرات إلى أفغانستان مؤشر خطير يجب معالجته قبل استفحاله".

وجدد سامبسون دعم بلاده للعراق في تقديم الدعم والمساعدة لحل الأزمات لأهمية دور العراق في المنطقة العالم.

وبحسب بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال تبادل الخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية، فضلا عن استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الحدود.