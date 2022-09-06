القومية للأنفاق تكشف حقيقة شائعة وقف القطار الكهربائي الخفيف

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان (مصر تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT بسبب ضعف الإقبال).

وقالت الهيئة، في بيانها لها اليوم، إن ما تم نشره عار تماما من الصحة ولا أساس له، مؤكدة أن القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في ٣ يوليو الماضي وهو يعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ويستخدمه قاطني المدن الجديدة شرق القاهرة، ويخدم الركاب المتجهين إلى العاصمة الإدارية.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الالتفات لتلك الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام، والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمة المواطن.