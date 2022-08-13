قالت المهندسة حنان عمر رئيس شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جرى إنشاء 4 محطات رفع المياه بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، بواقع 100 مليون جنيه تكلفة المحطة الواحدة، وكل محطة تضم خزان مياه، وتعمل بقوة 200 متر مكعب؛ بهدف زيادة ضغط المياه خلال ضخها للوحدات السكنية، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين خاصة سكان القرى والأودية والتجمعات البدوية.

وأوضحت رئيس شركة المياه والصرف الصحي، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد محطتين بمدينة طور سيناء، إحداهما بقرية الوادى، وجرى بدء التشغيل التجريبي لها تمهيدًا للعمل الفعلي، وتخدم أهالي قرية الوادي والتجمعات اليدوية التابعة لها، والأخرى بقرية الجبيل، لخدمة سكان القرية، ومناطق البيوت البدوية الجديدة.

وأشارت إلى أنه جرى إنشاء محطتين بمدينة سانت كاترين، إحداهما بمنطقة "الواطية"، والأخرى بمنطقة "المساعد".

ومن المقرر أن يجري افتتاح الروافع الخاصة بمدينة طور سيناء في نهاية الشهر الجاري؛ للقضاء نهائيًا على مشكلة المياه بقرية الوادي والجبيل.