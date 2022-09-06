اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السعودية وعضوية مصر والإمارات والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.

يأتي اجتماع اللجنة الوزارية على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العربية في أعمال دورته العادية رقم 158.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية مع إيران وسُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما من المقرر أن تصدر اللجنة، في ختام أعمالها، بيانا بعد اطلاعها على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى التقرير الدوري للأمانة العامة حول بند التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية .