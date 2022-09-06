نشرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية مادة متخيلة عما كان سيحدث لو أن الراحل ميخائيل غورباتشوف أصبح رئيسا للولايات المتحدة في وقت من الأوقات.

وكان الرئيس الوحيد لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل غورباتشوف، قد توفي عن عمر ناهز 92 عاما مساء يوم 30 أغسطس.

في سيناريو متخيل، افترض الكاتب هارلان أولمان أن غورباتشوف وُلد في أمريكا لعائلة فقيرة من المزارعين المستأجرين. وحصل في شبابه على منحة وتخرج من جامعة وكلية مرموقة متخصصة في الحقوق، ثم عمل في مكتب محاماة في واشنطن، إلى أن أدرك أن الخدمة الحكومية هي ملعبه، وعاد إلى مسقط رأسه.

في هذه الحالة الافتراضية، كان الحزب الجمهوري الأمريكي سيدفع به ويرشحه لمنصب رئيس بلدية في واحدة من أكبر المدن بالولاية، وبعد فترتين ناجحتين، افترض أن ينتخب غورباتشوف حاكما، وبعد ذلك بفترة قصيرة رئيسا للرابطة الوطنية للمحافظين. سيؤدي ذلك إلى أن الولاية تحت قيادة غورباتشوف بدأت في الازدهار والتحسن كل عام. بعد ذلك، يتسلم غورباتشوف منصب نائب رئيس الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الذي انتخب مع غورباتشوف في ذلك الوقت يموت فجأة، ويتولى الأخير منصب الرئيس الأمريكي.

في منصبه الجديد، كان غورباتشوف سيختار نهجا ذا شقين، هو سيحاول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وإجراء استفتاء على مستوى البلاد حول عدد من القضايا الرئيسة. مثل هذه الإجراءات كان يمكن أن تنقذ الوضع. لكن الخبير الكاتب غير متأكد مما إذا كان الأمريكي غورباتشوف كان سينفذها أم لا.