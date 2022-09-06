لميس الحديدي: تصريحات رئيس الحكومة تكشف عن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أدلى بها على هامش جولته التفقدية بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، إن تصريحات رئيس الوزراء هامة وتضم أرقامًا مهمة للمواطنين، معربة عن أمنيتها في أن تكون الأولوية لمشروع «حياة كريمة» في خطة الحكومة، لأنه من أهم المشروعات القومية في العصر الحديث.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن معدلات التشغيل، وما يليها من حوافز ومشروعات واهتمام بالاستثمار، لافتة إلى أن تلك التصريحات تثير العديد من الأسئلة والمناقشات.

وأوضحت أن استكمال المشروعات القومية أدى إلى انخفاض معدلات البطالة، كما أن الدولة كان لها دور في بناء الدولة، عندما كانت الأمور متعثرة، ولم يتمكن القطاع الخاص من القيادة في تلك المرحلة.

وأضافت: «رئيس الوزراء قال إننا سنكمل المشروعات لأن أسعارها أغلى في الفترة المقبلة لو لم ننته منها اليوم، والأمر يكشف أن الأسعار هتغلى سواء الدولار، يفهم من كلام رئيس الوزراء أن هناك أسعار سترتفع في الفترة المقبلة».

وذكرت أنها كانت تتمنى إعلان رئيس الوزراء، عن جدول أولويات المشروعات لأنها كثيرة ومهمة، قائلة إن المشروعات ذات المكون الأجنبي من الممكن أن تتأخر، مع وجود أزمة في العملة الصعبة، وتقديم المشروعات التي قاربت الدولة من الانتهاء منها.

واستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزراء البيئة والإسكان والري والموارد المائية، لافتتاح عدد من المشروعات وتفقد بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.