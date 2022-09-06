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تايلاند تسجل 1062 إصابة و22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 10:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 10:28 ص

سجلت تايلاند 1062 إصابة و22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا،خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 1963 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و660 ألفا و964 حالة إصابة، من بينها مليونان و437 ألفا و529 حالة هذا العام مع تعافي 4 ملايين و614 ألفا و25 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و444 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و746 حالة حتى الآن هذا العام.


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