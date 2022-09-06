قالت وسائل إعلام كويتية، إن فهد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، توفي يوم الثلاثاء في لندن التي يقيم فيها منذ سنوات.



والرجعان، البالغ من العمر نحو 73 عاما، متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال، بحسب وكالة "رويترز".



وفي 2016 أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الرجعان 10 سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية (الانتربول).



وفي 2017 ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي، لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم.



وفي 2019 أعلنت الكويت أن المحكمة الإنجليزية العليا في لندن أصدرت حكما بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان والزامه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم.