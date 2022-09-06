"هل أنتِ حقيقية، من أين أحضروكي؟".. هكذا تساءل سائحو القرية الفرعونية في الجيزة عند رؤيتهم سارة، الشابة المصرية التي جسدت دور إحدى ملكات مصر خلال عرض "وفاء النيل".

وتتمتع سارة بملامح مصرية خالصة وجذابة، فريدة من نوعها، لدرجة جعلتها تشبه تماثيل الملكات المصريات القديمات الموجودة في المعابد والمتاحف المصرية، وليست ملامحها فقط بل لونها القمحي أيضا وبنيانها الجسدي الطويل الممشوق جعل كل من يراها للوهلة الأولى يعتقد أنها فتاة مصرية قديمة "هاربة من المعبد".

قالت سارة محمد، 29 سنة، مديرة مركز الفنون في القرية، إن وجودها في القرية كان صدفة وغير مخطط له: "تخرجت في كلية التربية الفنية ووجودي هنا حدث بالصدفة، في يوم من الأيام قرأت إعلان وظائف على صفحة القرية وتقدمت للالتحاق بالوظيفة وتم قبولي بالفعل، وأنا الآن أعمل في القرية منذ 4 سنوات".

وأضافت سارة، لـ"الشروق" في أول تصريح صحفي لها، أنها لم تلاحظ الشبه الكبير بينها وبين الملامح المصريات القديمات إلا عندما عملت في القرية: "مكنتش واخدة بالى إني شبه المصريين القدماء، لكن من أول شغلي في القرية كانت ابتسام المرشدة السياحية ومصممة الحفلات بتناديني حتشبسوت، وبعدها عرضت عليا أجرب أشارك معاها لتجسيد دور إحدى ملكات مصر في الاحتفالات المستمرة إلى بتنظمها القرية".

"السياح بيقولولي أنتي هاربة من المتحف هو أنت حقيقية؟"

وأوضحت سارة أنها تتفاجأ بردة الفعل التي تقابلها بعد العروض التي تجسد فيها دور الملكة: "كانت أول مشاركة ليا في دور الملكة عام 2019، وشاركني العرض ملكات جمال المحجبات المصريات، وكانت المفاجأة عندما رأيت زائرين القرية منبهرين بي وأطلقوا علي لقب الهاربة من المتحف.. أكثر التعليقات التي أسمعها دائما هو من أين أحضرتك القرية، وهل أنت حقيقية فعلا وأحد السائحين العرب سألني ذات مرة هل تسكنين المعابد بالفعل!".

"أضع لنفسي مساحيق التجميل قبل العرض وطموحي تطوير مركز فنون القرية"

تعتاد سارة على الاستعداد للحفلات باختيار ألوان مساحيق التجميل ووضعها لنفسها بمهارة فائقة، وكأنها تمتلك ريشة فنان رقيق يبرز التفاصيل والملامح المصرية الأصيلة لتبدو طبيعية دون مغالاة، وما ساعدها على ذلك هو اختيارها للألوان الترابية التي تتماشى مع الألوان الموضوعة على المعابد المصرية وتزينت بها بعض الملكات.

تطمح سارة أن تصبح متفوقة في مجالها، وأن تطور مركز الفنون في القرية الفرعونية، الذي تديره في الوقت الحالي بجانب مشاركتها في العروض الملكية.



والتقطت عدسة "الشروق" احتفالية "وفاء النيل" المؤجلة، التي أقامتها القرية الفرعونية الجمعة الماضية، بمناسبة موسم فيضان النيل في 14 أغسطس للماضي، وسط حضور سائحين عرب وأجانب استمتعوا بالعرض القديم الذي جسد بعض الطقوس المصرية القديمة خلال عيد وفاء النيل الذي كان يحضره ملك مصر وزوجته الملكة.

القرية الفرعونية آلة زمن تنقلك لمصر القديمة

تتمتع القرية الفرعونية بطبيعة ساحرة خلابة، نسجتها بيئتها البسيطة، التي يسيطر عليها اللون الأخضر الشجري وماء النيل والأحجار ذات اللون الجيري، التي صنعت منها مباني القرية ومتاحفها، مثل متحف النوبة والمتحف القبطي والإسلامي، والمتحف المصري القديم، ومقبرة مصغرة لكنوز للملك توت عنخ آمون، ومتحفان يضمان متعلقات شخصية للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات.

وتجسد القرية الفرعونية الحياة المصرية القديمة لدرجة جعلت من يزورها يشعر بأنه قد سافر عبر آلة زمنية إلى مصر القديمة، حيث يوجد أناس مهمتهم الأساسية تمثيل أنماط الحياة المصرية القديمة كصناعة الخزف والنسيج وطرق التحنيط وتربية المواشي والصيد، من خلال عروض مستمرة بداخل ماكيتات صغيرة على النيل تحاكي الحياة القديمة، ويتم مشاهدتها عبر الرحلات النيلية مع شرح مسجل للحضارة المصرية القديمة.

أنشئت القرية الفرعونية في عام 1974 على يد الدكتور حسن رجب، الذي فكر في إنشاء متحف يجسد الحضارة المصرية القديمة، ويضم أناس يرتدون الزي المصري القديم ويمارسون الحياة القديمة، وقد عزل القرية عما يحيط بها بوضع عشرات آلاف الاشجار في محيطها حتى يشعر الزائر بأنه سافر لمصر القديمة بالفعل، حيث تعتبر وجهة رئيسية للسياحة في مصر طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة حتى السابعة مساء.