 توصيل 260 وصلة منزلية للأسر الأكثر احتياجا بالسباعية في إدفو - بوابة الشروق
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توصيل 260 وصلة منزلية للأسر الأكثر احتياجا بالسباعية في إدفو

حمادة بعزق
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 4:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 4:24 م

تفقدت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإدفو، أعمال مد خطوط مواسير مياه الشرب بطول 1750 مترا عقب تغيير الخطوط القديمة "الأسبستوس" واستبدالها بمواسير بلاستيك، مع تنفيذ الوصلات المنزلية لـ260 وصلة للأسر الأكثر احتياجا بمختلف مناطق المدينة وربطها بالشبكة الداخلية، وهو ما لاقى استحسان المواطنين والذين أشادوا بها، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة له.

ومن جانبه، قال محمود عليان رئيس مدينة السباعية، إن ذلك يأتي تواكبا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" بمركز إدفو، وتوابع مدينة السباعية.

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