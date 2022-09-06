افتتح سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مساء أمس الاثنين 5 سبتمبر معرض كتاب نادي الرحاب برعاية شركة اورايون وتنظيم شركة ماركتير للدعاية والإعلان.



ويعقد معرض كتاب نادي الرحاب ويستمر حتى ١٨ سبتمبر الجاري بمشاركة ٣٠ دار نشر وطباعة، منها: دار الهلال، ودار المعارف، كنوز للنشر والتوزيع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، شركة نهضة مصر للصحافة والإعلام، ومكتبة الإسكندرية.



وتعرض دور النشر المشاركة مجموعة متنوعة من الكتب بخصومات تتراوح بين 20-50%، كما توفر دور النشر خدمة توصيل الكتب للمنازل، كما يقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية.



وعقب الافتتاح قام سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، يرافقه مصطفى سالم رئيس القطاع التجاري بشركة أورايون للخدمات، بجولة بدور النشر المشاركة، عرض خلالها القائمون العروض والخصومات المقدمة لزوار المعرض، والتي تصل إلى 50% على بعض الكتب، إضافة إلى هدايا للأطفال لتشجيعهم على القراءة.



وقال سعيد عبده ان اتحاد الناشرين المصريين، تعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، لتنظيم معرض للكتاب بمشروع مدينتي، وحقق المعرض نجاحًا فاق توقعات المشاركين من دور النشر سواء الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات الصحفية، نظرًا للإقبال الضخم من سكان المشروع وشرق القاهرة بصفة عامة، مما حفزنا للتنسيق مع المجموعة لتكرار التجربة وإقامة معرض بنادي الرحاب، ونتمنى أن يتم إقامة معرض جديد بمدينتي قبل نهاية العام الجاري.